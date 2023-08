Eesti 200 viskas Paasi ja Kaup-Lapõnini erakonnast välja. Paas: ultimaatumitele, mis põhinevad väljamõeldistel, ei tasu alluda

Kaup-Lapõnin sõnas, et ta oli omal ajal ise partei asutajaliige, praegu aga on piinlik vaadata, kuidas käitutakse. „Sai astutud tugevate naiste erakonda! Aga nüüd juhib parteid meestekamp, kes ei hooli feminismist ja naiste õigustustest,“ märkis ta. Kaup-Lapõnin ütles, et oli saanud e-kirja teel ultimaatumi, et ei tohi erakonna mainet kahjustada, eriarvamusele jääda. Sellele ta ei vastanud, aga nüüd tuligi ootamatult otsus, et parteis ta enam jätkata ei saagi. „Miks mina pettunud olen? Sai mindud midagi ära tegema, aga kui paarkümmend inimest sai võimu juurde, siis riigireformide soov kadus kuskile ära. Need, kes tänavakampaaniat tegid, nende nõu rohkem ei küsitud,“ kritiseeris ta, et erakonna olemus on muutunud.