Ukraina presidendi kantselei juhi nõunik Kallase skandaalist: see pole hea, ent toetan Kallast igal juhul

Podoljak avaldas oma arvamust sel teemal ajakirjaniku Julia Latõnina Youtube'i kanali otseülekandes. „Selgus, et Eesti peaministri abikaasal on firma, mis ka pärast sõja algust jätkas Venemaale vedu,“ märkis Latõnina ja küsis Podoljakilt, mida ta sellest arvab.

„See pole hea, aga ma olen erapoolik,“ vastas Podoljak. „Mul on proua Kallase vastu suur isiklik sümpaatia. Mul pole tema kohta öelda ühtegi negatiivset sõna ja ma ei tee ka seda kunagi. Ma arvan, et ta teeb Ukraina heaks palju ja ta on võtnud õige positsiooni. Arvan, et nad lahendavad selle probleemi Eesti sisepoliitilise protsessi raames.“

Podoljak lisas, et Kallas võtab aeg-ajalt poliitilisi riske ning tõenäoliselt peab ta nüüd aru andma riigikogus selle kohta, kas ja kui palju ta teadis oma abikaasa äritegevusest.

„Aga see pole minu asi kommenteerida. Miks? Veel kord rõhutan, et võtan alati musta või valge seisukoha. Proua Kallase suhtes võtan ma täiesti valge seisukoha – tunnen tema vastu suurt sümpaatiat ja arvan, et ta on meie jaoks kõige väärtuslikum liitlane, kes on teinud Ukraina heaks uskumatult palju õiget tööd,“ lisas Podoljak.

Podoljak märkis, et tänu sellele on Ukrainal võimalik tõhusalt läbi viia sõjalisi operatsioone ning jätkata oma seniste tegevustega. „Seetõttu olen Kallase poolt, kui mingit toetust vaja on, siis toetan igal juhul – nii ametlikult kui mitteametlikult. Teen kõik endast oleneva, et teda toetada,“ ütles ta.

Kallas: usaldan oma abikaasat

Kolmapäeval sai avalikuks, et Stark Logistics on Ukraina sõja ajal jätkanud tegevust, mis on seotud Venemaaga. Kallase abikaasa Arvo Halliku firmale Novaria Consult kuulub 24,8% firmast Stark Logistics (täna teatas Hallik osaluse müügist – toim). Tolle klient on omakorda Metaprint, kes tegutseb siiani ka Venemaal. Stark Logistics aitab logistika ja vedudega.