Wagneri võitlejad kommenteerivad Prigožini surma: osad lubavad automaadiga Kremlisse minna, aga tegelikult..

23. augusti õhtul lennukiga alla kukkunud Jevgeni Prigožini ja Dmitri Utkini alluvad ja kolleegid ei ole seni juhtunu kohta ametlikku kommentaari andnud, ehkki mitmes Vene linnas tekkisid ohvrite mälestamiseks korraga spontaansed memoriaalid.

„Tundub, et komandörid tegelevad pöördumise koostamisega, aga see on adresseeritud peamiselt võitlejatele,“ ütles üks hiljuti Ukrainast naasnud Wagneri võitleja. „Meil oli neid, kes paanitsesid ja neid, kes palvetasid. Oleme kõik praegu natuke peast sassis. Ja paljud on vihased, tahavad kättemaksu. Mida kõike ei lubata teha! Automaadiga Kremlisse minna. Igaüks saab aru, et see oli kättemaks, et president selliseid asju ei andesta.“

Lennuk kukkus alla täpselt kaks kuud pärast Prigožini mässu. „Me kõik ootasime seda,“ ütles endine Wagneri võitleja, kes praegu võitleb Vene armee lepingulise sõdurina Ukrainas ja on säilitanud kontakti Wagneri juhtkonnaga. „Ainus küsimus oli, millal. Arvasin, et ta tehakse vagaseks Aafrikas, aga tehti hoopis niimoodi. Selle marsiga allkirjastas ta omaenda surmaotsuse. Oleks tulnud kas lõpuni minna või üldse mitte alustada.“

Praegused ja endised võitlejad tunnistavad, et tõenäoliselt nad ei hakka Wagneri asutajate surma eest tõsisemalt kätte maksma. „Kurb on muidugi,“ ütles üks palgasõdur, kes sai alles mõne nädala eest kutse Aafrikas tegutseva kontingendiga liituda. „Jevgeni Viktorovitš oli tõsine inimene, kutsusime teda isakeseks. Aga aega on juba mööda läinud, saad aru? Kui see oleks toimunud 27. juunil, kohe peale marssi, siis jah, oleks olnud reaktsioon. Aga nüüd – kes on puhkusel, kes tegeleb oma elu korraldamisega. Osad on juba läinud kaitseministeeriumi palgale.“