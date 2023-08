Hussar peab peaministri abikaasa äritegevust Venemaal kahetsusväärseks: oleme olnud moraalne kompass kogu maailmale

Hussar andis sotsiaalmeedias teada, et on ülimalt kahetsusväärne, et peaministri pere liige on olnud seotud äritegevusega Vene föderatsioonis. „Miks? Sest Eesti viib ellu ühe karmimat sanktsioonipoliitikat, mille eesmärk on, et Vene sõjamasin ei saaks hapnikku,“ selgitas ta.