„Kas Eesti peaminister on ise või läbi oma abikaasa Venemaa poolt šantažeeritav?“ Helme soovib kapo arvamust Kallase abikaasa äritegevusele

„Peaministri Venemaa-äriga seoses on kõigi muude teemade kõrval ülimalt tähtis ka küsimus julgeolekuriskidest Eestile,“ juhtis Helme tähelepanu. „Teen ettepaneku, et riigikogu julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjon koguneks erakorralisele istungile, millel palub Kaitsepolitseil anda hinnang Kaja Kallase ja tema abikaasa äritegevusega seotud julgeolekuriskidele. Küsimus, kas Eesti peaminister on ise või läbi oma abikaasa Venemaa poolt šantažeeritav või mõjutatav vajab selget ja ammendavat vastust.“