„PÄEVAKORD“ | Reformierakonna vaikus peegeldab ränka infopuudust

„Reformierakond on olnud kehvas positsioonis,“ möönab Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant . Tegu on erakonna vaates poliitikavälise skandaaliga, kus asjakohast infot valdavad inimesed ei ole erakonnaga seotud. „Eile (neljapeval) tuli järjest asja aina hullemaks ja keerulisemaks tegevaid väikeseid episoode välja ja nii polnud erakonnal ka võimalik Kaja Kallast selles asjas aidata,“ sõnab Jaagant.

Ta usub, et Kallas on olnud erakonna- ja valitsuskaaslastega aus selles infos, mis talle teada oli. „Kallas saab kindlast aru, et see asi on ohtlik,“ leiab Jaagant. Ometi on möödunud pooleteise päeva jooksul aina lisandunud infot, mida ka erakond ette näha ei osanud ja mis muudab vahetult öeldu ja seletatu taustsüsteemi.