Keskerakond alustab riigikogu fraktsioonidega läbirääkimisi Kaja Kallase umbusaldamiseks

„Keskerakonna fraktsiooni liikmed on seisukohal, et Kaja Kallase skandaal on Eesti riigi mainet tugevalt kahjustanud,“ ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik. „Kaja Kallas on nii Eestis kui Euroopas olnud üks aktiivsemaid Ukraina eestkõnelejaid ning rõhutanud sanktsioonide kehtestamise ja täitmise olulisust. Samuti kutsunud ettevõtteid üles oma moraalset kompassi kasutama. Kahetsusväärsel kombel ei ole valitsusjuht käitunud oma sõnade kohaselt ning ta ei ole selgesõnaliselt vastanud küsimusele, kas ta teadis, et abikaasa ettevõte tegutseb Venemaal.“