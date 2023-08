Aurutõke tänapäeva ehituses

Nagu eelmise sajandi lõpus, murtakse veel praegugi piike selle üle, kas aurutõkkematerjale on tarvis kasutada või mitte, kas need „hingavad“ või mitte. Füüsikaseadusi ei ole võimalik eirata, ka mitte ehitusfüüsika osas. Pikematesse aruteludesse laskumata – aurutõkke puudumisel piirdetarindites või ebasobiva aurutõkke kasutamisel võib tekkida suurel hulgal kondensaati, mis tilgub pidevalt näiteks mööblile või põrandale.

Aurutõkkemembraanidele on esitatud mitmeid nõudeid, millele need peavad vastama. Põhinäitajaks on loomulikult veeauru läbilaskvus. Mõni võib ju väita, et vana hea aurutõkkekile või veel hullem, ehituskile on hea lahendus. Ent suurem osa kauplustes müügil olevatest katusekonstruktsioonide aurutõkkematerjalidest ei ole piisavad, sest katuse hüdroisolatsioonimaterjalide auru läbilaskvus on märksa suurem kui aurutõkkematerjalidel. Sellisel juhul koguneb kütteperioodil katusekonstruktsiooni sisse kondensaat. See on väga oluline põhimõte, mida tuleb seega järgida. Veab neil, kellele soovitab materjale asjatundlik ja pädev müüja. Neid ei ole aga palju.

Baltimaade ainus bituumenkatusekatete tootja MIDA pakub uut aurutõkkematerjali MIDA VB1500 Self. MIDA VB1500 Self on isekleepuv aurutõkkematerjal, milles sisalduv alumiiniumfoolium tagab lamekatustele suurepärase aurutõkkekihi, saavutades Sd (veeauru läbilaskvuse poolest ekvivalentset õhukihti iseloomustav parameeter) 1500. Polüetüleenkilest (PE-kile) aurutõkkega võrreldes on see näitaja vähemalt 25 korda parem, mis tähendab, et veeauru pääseb konstruktsiooni sisse minimaalselt. MIDA VB1500 Self on mõeldud kasutamiseks kandva profiilplekiga kaetud lamekatustel. Materjali võib paigaldada temperatuuril alates +5 °C. See paigaldatakse profiilpleki lainetega paralleelselt nii, et ühenduskohad paiknevad laine harjal.