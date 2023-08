Eesti Päevaleht ja Postimees soovivad oma juhtkirjades Kaja Kallase ametist lahkumist

Miks rahastas oma abikaasa firmale laene andnud peaminister kaude ettevõtet, mis on üritanud tegutseda Venemaal viimase võimaluseni, küsis Eesti Päevaleht tänases juhtkirjas . Kaja Kallas peaks avalikkust veenma, et polnud sellest moraalselt väga küsitavast ärist teadlik ei raha andes ega ka hiljem.

Lehe järgi sõltub Eesti kui tillukese riigi julgeolek suurel määral sellest, kui usaldusväärsena me juhtkonna tasandil rahvusvahelisel areenil mõjume. Lääne avalikkuse silmis on Eesti nägu seotud just Kaja Kallasega, kes on teinud Ukrainale toetust koondades väga head tööd, ent nüüd on meie kuvandis mõra.