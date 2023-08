VAATA JÄRELE | Peaminister lahkas pressikonverentsil skandaali: ma ei ole abikaasa äritegevuse vastu huvi tundnud, andke andeks

„Ja seda minu abikaasa kinnitusel tegid nemad kuu aega peale sõja algust, nad lõpetasid oma tegevuse Venemaal, küll aga osutas STARK logistics teenust Eesti ettevõttele. Kuna ühtegi käivet Venemaale ei tehta, isegi kütust ei osteta, siis tema (peaministri abikaasa Arvo Hallik) ei saanud aru, et teenuse osutamine Eesti ettevõttele on olemuslikult vale,“ rääkis Kallas. „Nüüd, kui see on selge, siis on selge, et sellele tõmmatakse selge joon vahele ja seda septembrist alates enam ei tehta, aga tõepoolest, ei tegele mina tema äritegevusega ja ei ole selle vastu tõesti huvi tundnud, andke andeks. See on tema asjad, need on minu asjad ja nii lihtsalt on. Me usaldame teineteist, see on abielu.“