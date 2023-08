Kallas rääkis Delfile, et väikekoolide rahastusmeede on toetusmeede nendele omavalitsustele, kellel on pisikesed koolid, mis ei asu linnades.

Väikekoolide all mõeldakse Kallase sõnul 1–6 klassilisi koole ning neis õpib vähemalt 20 õpilast ja mitte rohkem kui 90 õpilast. Ta ütles, et tegelikult on toetusmeede 30–90 õpilasega koolidele, aga erandkorras saavad praegu toetust ka need, mis on 20–30 õpilasega, et nad kasvaksid 30 lapsega kooliks ning koole ei ähvardaks lähipäevil sulgemine.