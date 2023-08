Raik rääkis, et kui ettevõtte tegevus ei ole rikkunud sanktsioone ja seadusi, siis tõenäoliselt tõsist mainekahju Eesti ei saa.

Küll aga saab kahju peaministri usaldusväärsus. Kaja Kallas on seisnud moraalselt tugeval seisukohal, et Venemaaga majanduslikud sidemed tuleb katkestada, aga see ei ole enam usutav.