Reinsalu sõnul on eraldi küsimus toorme tarnimises Venemaa tehasele. „Nimetatud toormest valmistatakse aerosoolpudeleid, mis selle aasta kevadest on Venemaa tööstuse nõrgestamise eesmärgil Euroopa Liidu sanktsioonide all,“ tõi endine välisminister välja ning lisas, et seega veeti Venemaale tooret, millest hiljem valmistati EL sanktsioonide all olevaid tooteid.