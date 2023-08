Ringkonnakohus: endistele Otepää vallajuhtidele tuleb kohaldada šokivangistus

Tartu Ringkonnakohus otsustas, et kogu Tambergile ja Lepikule mõistetud karistust ei ole võimalik täielikult täitmisele pööramata jätta, mille tulemusena peavad Tamberg ja Lepik mõistetud vangistusest kohe ära kandma 30 päeva. Kohtu hinnangul nõudis kõnealuste tegude sooritamine suurt kriminaalset energiat, kohati kestis tegude ettevalmistamine mitmeid kuid ja oli küllaltki kompleksne. Enamik tegusid olid kantud omakasulisest motiivist ja sedavõrd kõrgete ametnike puhul on avaliku raha väärkasutamine eriti taunimisväärne. Neid asjaolusid kaaludes otsustas ringkonnakohus, et Tambergi ja Lepiku süü on liiga suur, et nad saaksid kogu oma karistuse vabaduses ära kanda.