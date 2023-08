VIDEO | Margus Tsahkna: on selge, et äri ajamine Venemaaga on tänases olukorras moraalselt vale

Tsahkna sõnas, et poliitika puhul ei kulmineeru asjad vaid faktide toel, vaid loeb ka see, kuidas asjad välja näevad. Ta märkis, et Kaja Kallas on kommunikatsioonis avatud olnud. Ta loodab, et ka ettevõtjad teevad sama.

Ta toonitas, et äri ajamine Venemaaga tänases olukorras on moraalselt vale. Aga samas ei võtnud ta otsest hoiakut Kaja Kallase ja tolle poliitilise vastutuse osas antud asjas. „Ega valitsuskabinet pole uurimisorgan,“ märkis ta. Kallas oli hommikul valitsuskaaslastele tausta selgitanud. Intervjuus rääkis Tsahkna sellestki, kas ja kuidas võib praegune olukord mõjutada Eesti rahvusvahelist mainet.

Eile sai avalikuks, et Stark Logistics on Ukraina sõja ajal jätkanud tegevust, mis on seotud Venemaaga. Arvo Halliku firmale Novaria Consult kuulub 24,8 protsenti firmast Stark Logistics. Tolle klient on omakorda Metaprint, kes toimetab siiani ka Venemaal. Stark Logistics aitab logistika ja vedudega.

Teravat kriitikat on tulnud opositsioonierakondade esindajatelt. „Opositsioon teeb oma tööd, eks nad loomulikult haistavad verd. Kohe on tormanud šaakalid välja,“ sõnas peaminister Kaja Kallas Delfile. Ta ise ei näe, et peaks kaaluma tagasiastumist. „Mina ei ole teinud mitte midagi valesti. Minu abikaasa pole teinud mitte midagi valesti,“ toonitas ta.