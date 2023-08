ERISAADE | Reformierakond alahindab Kallase skandaali ohtu. Vastuseta küsimusi on üksjagu

„Meil on peaminister, kes on kogu aeg öelnud, et Venemaaga äri ajamine on halb. Eesti on teinud sellest paljuski tema eestvedamisel küsimuse, kus me oleme jõulised,“ märkis Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. Ta nõustub president Kersti Kaljulaidi meedianõuniku Taavi Linnamäega, kelle hinnangul on just väärtusküsimustega seotud skandaalid poliitikutele kõige õhtlikumad.

Jaagant pigem nõustus Linnamäega. „Ma pole lõpuni kindel, kas Reformierakond on saanud ohu suurusest aru,“ sõnas ta. Ka saate avalõigus oma kommentaari andnud ekspeaminister Andrus Ansip arvas, et asi on väga tõsine. „Seetõttu peavad selgitused olema väga põhjalikud. Ühessegi küsimusse ei tohi suhtuda üleolevalt, kõik küsimused peavad saama ammendava vastuse,“ sõnas Ansip.

„On jäetud kasutamata võimalus selgitada. Endiselt on palju väga lahtiseid küsimusi,“ nentis Delfi Meedia uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa. Teada on, et alates mullu 25. veebruarist kuni sama aasta novembri lõpuni vedas ettevõte Metaprint OÜ Venemaale 17 miljoni dollari väärtuses metallkaupa. „Vähemalt osaliselt on neid vedusid korraldanud Stark Logistics, kus Kaja Kallase abikaasa mängib päris tähtsat rolli,“ sõnas Roonemaa.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Kui palju jääb sellest tegevusest raha Venemaale? „Me avaldasime enda artikli 20 tundi enne selle podcasti salvestust. Siiamaani pole ükski seotud ärimees võtnud vaevaks ühtegi selgitust või kommentaari anda sel teemal,“ lausus ajakirjanik. Miks? Roonemaa: „Minu jaoks on sellest väga keeruline aru saada, arvestades, et tegemist on võtmeinimestega peaministrit puudutava skandaaliga seoses.“