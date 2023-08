Vene eksperdid Prigožini tapmisest: eliidi seas Putini maine tugevneb, rahva silmis nõrgeneb

„Lennuki rusude põhjal otsustades on näha märke õhutõrjeraketist ja reisilennuki allatulistamiseks pole palju taipu vaja. Teine asi on see, et valitud meetod on ebaharilik, ei sokutatud pomm nagu [2000. aastal tapetud ajakirjanik Artjom] Borovikuga, vaid lasti õhutõrjeraketiga alla. Lähedal on sõjaväebaasid, nii et pole probleemi. Lennuk lendas teada-tuntud õhukoridoris ja mitte väga kõrgel, veeretad Pantsiri välja ja lased alla. Või näiteks Bukiga. Üldiselt on see lihtne. Noh, lasti, siis lasti, vahet pole, kuidas see juhtus. Oluline on see, mis edasi saab. Ja sellest saame teada lähimas tulevikus. Juba on teateid, et Wagner on Valgevenes liikvel, eks näeme. Aga kui praegu peaks tulema Moskva-vastane kampaania, siis oleks see šikk ja originaalne õnnesoov Ukraina vabariigi aastapäevaks.“