OTSEPILT ja -BLOGI | Kaja Kallas: mina usaldan oma abikaasat

Eile lahvatanud skandaali keskmes on Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku osalusega firma Stark Logistics, mis on pooleteise aasta jooksul pärast Venemaa lauspealetungi Ukrainas jätkanud vedusid Eesti ja Venemaa vahel ning mis plaanib teha viimased veod septembris.

Kaja Kallas on varem laenanud 350 000 eurot oma abikaasa ettevõttele Novaria Consult, mille kaudu ta abikaasa omab 24,8% osalust ettevõttes Stark Logistics.

Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag on öelnud, et ettevõttel ei ole olnud alates sõja algusest Venemaal ühtegi klienti, küll aga on tänaseni nende klient Eesti ettevõte Metaprint OÜ, millel on Venemaal aerosoolpakendi tehas. Kraag selgitas, et selle ettevõtte tegevuse lõpetamiseks vedusid teostataksegi.

Kaja Kallas selgitas pressikonverentsil, et tema abikaasa tegevus Venemaal oli marginaalne. „Minu abikaasa on aidanud ühte ettevõtet. See on Eesti ettevõte, mille on Eesti töötajad, Eestisse registreeritud autod ja sel firmal ei olnud käivet Venemaal. Minu abikaasa ei saanud aru, et ka see tegevus on moraalselt taunitav".

Kallas ei olnud ka abikaasa osalusega firma sellisest tegevusest Venemaal teadlik.

Välisminister Margus Tsahkna edastas pressikonverentsil Eesti200 seisukoha skandaali kohta. „Siin on minu ja Eesti 200 seisukoht selge. Äri ajamine, mis kuidagi aitab kaasa Putini režiimile on moraalselt vale. Arutelu, mis on lahvatanud ühe juhtumi üle, on ebamugav teema meile kõigile, aga peame selle läbi tegema. On oluline, et kõik faktid oleks selged. Siin ootan meedialt objektiivset ja põhjalikku käsitlust. Kui keegi on midagi valesti teinud, tuleb see välja tuua.“

Regionaalminister Madis Kallas ütles SDE seisukoha. „Võin SDE poolt öelda, et meil ei ole peaministrile ühtki täiendavat küsimust. Arutelu ühiskonnas arvatavasti jätkub ja kui tekib veel küsimusi, millele SDE peaks vastama, siis me vastame.“

Delfi kajastab pressikonverentsil räägitut otseblogis.