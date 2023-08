FOTOD | Martti Lemendik peaministriga seotud skandaalist: ei, ei, ei! Vastan vaid kirjalikult

„Olen jätkuvalt seisukohal, et igasugune kaubandus ja äritegevus Venemaaga peab olema lõppenud niikauaks, kuni kestab Venemaa sissetung Ukrainasse,“ ütles valitsusjuht. „Mu abikaasal on osalus logistikafirmas. Ta on selgitanud, et see ettevõte aitab lõpetada ühe oma Eesti ettevõttest kliendi tootmistegevust Venemaal kooskõlas seaduste ja sanktsioonidega. Kõik täpsemad küsimused tuleb esitada nendele ettevõtetele.“