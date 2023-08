Karis ootab Kallaselt selgitusi: detaile on kindlasti rohkem

„Ma usun, et ühiskond ootab täna peaministrilt selgitusi. Ja kui ta need on andnud, siis ilmselt peab ta mõtlema ka ise ja pidama nõu oma nõunikega, et mis on järgmised sammud,“ ütles Karis.

Kaja Kallas rõhutas eile ERR-ile antud intervjuus, et tema on peaminister ja mitte ettevõtja, tema oma abikaasa äritegevusega ei tegele ning kõik küsimused tuleks suunata Stark Logisticsi poole.

„Ma arvan, et detaile on kindlasti rohkem. Ja kui ta ütleb, et ta on peaminister, siis just sellepärast peakski ta selgitusi andma, et ta on peaminister,“ kommenteeris Karis.

Karis märkis, et Kallas peab nüüd arutama koos oma nõunikega, mida edasi teha.

„Need on peaministri enda otsused, mida ta edasi teeb. Kui tõsiseks ta peab, kui tõsiseks peavad tema kolleegid seda süüdistust, ja see on tema otsus. Mul ei ole kõiki detaile. Ma ei oska hinnata selle tõsidust. Sellepärast ütlesingi, et ma eeldaksin, et peaminister räägiks rohkem, kui ta siiani on seda teinud,“ rääkis Karis.