Kaja Kallas andis abikaasa ettevõttele veel tänavu juulis täiendavalt 20 000 eurot laenu

Kallas kirjutas parteikaaslastele, et varem teada olnud 350 000-eurone laen, mille ta andis abikaasa ettevõttele Novaria Consult, on tagasi makstud. Ettevõte kuulub ainuisikuliselt Arvo Hallikule ning sellele kuulub omakorda 24,8% ettevõttest Stark Logistics AS, mis on pooleteise aasta jooksul pärast Venemaa lauspealetungi Ukrainas jätkanud vedusid Eesti ja Venemaa vahel ning mis plaanib teha viimased veod septembris.