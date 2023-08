Kas Jevgeni Prigožini lennuk tulistati alla või plahvatas pomm? Arvamused lähevad lahku

Paremäärmusliku portaali Tsargrad väitel ütlevad föderaalse lennuagentuuri töötajad, et lennuk lasti õhku, mitte ei tulistatud alla. Meduza väljendab arvamust, et lennuki võis kahe raketiga alla võtta ka Vene õhutõrje, kuna sündmuskohal kuuldi kaht plahvatust ja õhus võis näha ka rakettide teekonnale viitavat pilve. Anonüümne lääne luureallikas ütles samuti Financial Timesile, et lennuk tulistati alla, kuid ei põhjendanud väidet. „Putin vange ei võta,“ ütles allikas.