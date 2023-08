Mis on kiirlaen?

Kiirlaen on lühiajaline laen, mida tavaliselt võetakse väiksema summa ja lühikese tagasimakseperioodi jaoks. Seda tüüpi laenud on tuntud oma kiiruse poolest, kuna laenu saab sageli kätte väga lühikese aja jooksul, mõnikord isegi mõne tunni jooksul pärast taotluse esitamist. Kiirlaenud ei nõua tavaliselt suurt tagatist ega pikaajalist krediidi ajalugu, kuid nende intressimäärad võivad olla suhteliselt kõrged. Inimesed võtavad kiirlaene tavaliselt ootamatute kulude, nagu arve maksmine või erakorraliste väljaminekute katmiseks. Siiski on oluline meeles pidada, et kiirlaenude võlg võib kiiresti kasvada, kui seda ei tagastata õigeaegselt, seega tuleb hoolikalt kaaluda tagasimaksevõimet enne laenu võtmist.