Ta lisas, et siinkohal peaksid nad selgitama ka seda, kuivõrd detailselt oli peaminister oma mehe ettevõtte tegemistest teadlik.

„Eriti häirivaks teeb kogu loo asjaolu, et igasuguse Venemaaga seonduva äri suhtes on meil valitsuses olnud nulltolerants. Seda alates Ukraina ründamisest 2022. aastal,“ lisas sotside juht. „Agressorriigis äritegemise puhul ei saa johtuda ainult sanktsioonidest ja tegutseda põhimõttel „mis pole keelatud, on lubatud“. Seda ka siis kui äri ei aeta otseselt Vene partneritega, vaid Venemaal tegutsevate partneritega.“