„Peaminister peab nüüd andma selgitused kogu ühiskonnale.“ Jüri Ratas esmaemotsiooni pealt Kaja Kallast kukutama ei torma

ERR kirjutas täna , et Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal.

Jüri Ratas sõnas Delfile, et seda lugedes meenus talle, et mullu kevadel ütles Kallas riigikogu ees, et kõik, mis on Venemaaga seotud, peab olema mustvalge. „See on olnud tema väga tugev retoorika ja käekiri Venemaa agressiooni taustal ka välismaal,“ märkis Ratas.