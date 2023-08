KAART | Vaata, millised Tallinna tänavad tehakse kooliaasta alguse puhul lahti ja milliseid veel niipea mitte

Siiski paljudel olulistel ristmikel ja tänavatel kooliaasta alguseks ehitustööd läbi ei saa, tõdes Svet. Ta selgitas, et oktoobri alguses avatakse Ahtri tänav ja oktoobri lõpuks peaksid läbi saama suuremad tööd Jõe ja Pronksi tänaval, mis ühtlasi tähendab, et Narva maantee ja Jõe tänava ristmik avatakse liiklusele. Hobujaama ja Kaubamaja ristimikud, mis on Sveti hinnangul kõige olulisemad, on plaanis avada alles novembri teises pooles.