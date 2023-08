ERJK lõpetas Reinsalu keelatud annetuse menetluse. Liisa Oviir: Palts maksis ettevõttele raha tagasi

Oviir rääkis, et Tõnis Palts tegi ekslikult Isamaale annetuse ettevõtte alt, Palts soovis annetuse teha eraisikuna. „Praeguseks hetkeks ta on firmale tagasi maksnud, need asjad ilusti kajastuvad aruandluses, et praeguseks hetkeks probleemi sellega enam ei ole,“ rääkis Oviir ja lisas, et menetlus lõpetati.