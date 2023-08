See näitab, et 6. augustil pommitatud sildu pole siiani taastada õnnestunud. Sillad ühendavad okupeeritud lõuna-Ukrainat Krimmi varustusteedega.

Briti luure leiab, et pontoonsillad tõenäoliselt Vene laskemoona ja relvastust vedava rasketehnikaga seotud logistilisi vajadusi täielikult täita ei suuda ning see tingib Vene vägede varustamises uusi pudelikaelu. Osaliselt on Venemaa sunnitud oma liikluse ümber suunama põhja-Krimmi teises servas asuva Armjanski silla juurde, mis tekitab logistikas veelgi enam hõõrdumist, leiavad britid.