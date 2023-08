GRAAFIK | EKRE tõusis reitinguliidriks. Oravad langesid esimest korda pärast Venemaa lauspealetungi teiseks

EKRE toetus on 24 protsenti ning peaminister Kaja Kallase juhitaval Reformierakonnal 23 protsenti. Oravate toetus oli sama madal ka juunikuises küsitluses, ent siis oli ka EKRE toetus väiksem. Martin Helme juhitav partei on rebinud poole aastaga välja riigikogu valimiste ajale langenud madalseisust, mil nende toetus oli vaid 15 protsenti.

Märkimisväärse tõusu on teinud sotsiaaldemokraadid, kelle toetus on esimest korda aastate jooksul nii kõrge kui 13 protsenti. Suurim kaotaja on Eesti 200, kelle reiting on alla poole veel aprillis näidatud 17 protsendist, nüüd toetab neid 8 protsenti valijatest.