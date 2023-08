Abistatud suitsiidi teenust pakkunud Paul Tammert lahkus esmaspäeval Eesti 200 ridadest

Tammert selgitas postituses, et tema uskus erakonna juhatusse kuuluva Margus Tsahkna „pikka plaani“ ja et Eesti 200 suudab käima panna erinevad reformid. „Selgus, et see oli vaid mõnede inimeste nutikas projekt, kuidas pääseda võimutüüri juurde ja kindlustada enesele hea sissetulek,“ kirjutas ta ja lisas, et nüüd üritatakse meeleheitlikult järelkasvu ehk broilereid kasvatada.

Lisaks märkis ta, et n-ö viimaseks piisaks karikas sai Eesti 200 Facebooki grupis kehtestatud tsensuur. „Sellega tegid erakonna juhid selgeks, et (rahva)demokraatia edendamine pole nende huvides. Kuna liikmetel on õigus nüüd ja edaspidi tutvuda vaid erakonna juhtide tarkade mõtteteradega ja parimal juhul neid kommenteerida, siis aitab küll,“ võttis Tammert oma mõtted kokku.

Tammerti erakondadesse kuulumise minevik on mitmekülgne. Ta on olnud peale Eesti 200 ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eestimaa Roheliste liige. Eesti 200-ga liitus ta 2018. aasta novembris.

2014. aastal kandideeris ta ka Euroopa Parlamendi valimistel.

Eesti Päevaleht kirjutab täna, et möödunud reedel esitas Lõuna ringkonnaprokuratuur kahtlustuse Tammertile, kes maikuus rääkis avalikult meedias, et hakkab abistatud suitsiidi teenust pakkuma. Tammert oli uurinud Eesti seadusi ning küsinud nii justiitsministeeriumilt, politseilt, prokuratuurilt kui ka sotsiaalministeeriumilt, kas ja mil määral on tema tegevus mõne seadusega reguleeritud. Selgus, et põhimõtteliselt ei olegi.

Tammert ei paku eutanaasiat. Tammert toob aparaadi kohale, ühendab voolikud, ballooni ja maski. Nuppu vajutab – või ei vajuta – inimene ise. Tegevuse saab katkestada. Eutanaasia pole Eestis lubatud, ent abistatud suitsiidi puhul ei tee viimast liigutust mõni kõrvalseisja, vaid inimene ise.