VIDEO | Haridusminister Kristina Kallas: õpilaste haridustee muutub personaalsemaks

Minister Kristina Kallas märkis, et iga muudatus peab olema läbi kaalutud ning hoida tuleb seda, mis hästi töötab. „Pean väga oluliseks kodulähedaste kuni 6-klassiliste maakoolide säilimist ja selleks hakkame omavalitsustele pakkuma täiendavat toetust,“ ütles Kallas. „Teeme ära vajalikud ettevalmistused, et tõsta õppimise kohustus 18. eluaastani ehk kesk- või kutsehariduse omandamiseni. Esimese sammuna sel teel toome põhikooli lõpueksamid varasemaks, et kaotada ära põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi sisseastumiseksamite ebaloogiline järjekord ja muuta kogu protsess õpilaste jaoks lühemaks ja stressivabamaks. Reformime ka kutseharidust, et rakenduslik haridus oleks noorte seas populaarsem ja katkestajaid vähem.“

Kava kohaselt toimuvad 2024. aasta kevadel põhikooli lõpueksamid varem, juba maikuu alguses, et tulemusi saaks kasutada sisseastumisel järgmisele haridustasemele. On väga oluline, et noored valiksid õpitee, mis vastab nende võimetele, huvidele ja annetele, ning omandaksid keskhariduse või eriala ametikoolis. Tööturul on kõige nõrgemal positsioonil erialase ettevalmistuseta inimesed. Eelmisel sügisel ei jätkanud oma haridusteed 654 põhikoolilõpetajat ja kutsekeskhariduse esimesel aastal katkestas õpingud ligi 20% õppuritest.

Kutsehariduse reformiga laiendatakse põhikoolijärgsete õppekavade erialade valikut ning lisaks senistele kutsekeskhariduse õppekavadele luuakse 4-aastased kutsekeskhariduse õppekavad. Õpet pikendatakse, suurendades üldharidusainete õppe mahtu, et kutsekeskhariduse lõpetajad saaksid paremad eeldused jätkata kõrgharidusõppes. Lähiaastatel on kavas välja töötada laiapõhjalised valdkondlikud kutsekeskhariduse õppekavad, et vähendada kitsaid erialavalikuid kooli astumisel ja võimaldada spetsialiseerumist konkreetsele erialale õppe lõpus.