VIDEO | Putini pöördumine BRICS-i kohtumisel oli arusaamatul põhjusel vene keelde dubleeritud

Kohalviibinud Vene ajakirjanikud vahendavad, et Putini tekstile luges peale teine, samuti venekeelne hääl. Mis juhtus, on teadmata. Kremli lehel on pöördumine normaalses esituses.

Kõnes kiitis Putin BRICSi riikide majanduskoostööd ja rääkis, et ühenduse eesmärk on kodanike heaolu parandamine, tööstuse ja transpordi moderniseerimine ja tehnoloogiline üleminek. „Kõiki neid komplitseeritud ülesandeid tuleb lahendada järjest aktsia-, valuuta-, energia- ja toiduturgude üha suurema volatiilsuse taustal ja inflatsioonisurve tingimustes,“ tunnistas Putin. „Selle on muu hulgas põhjustanud mitme riigi vastutustundetu tegevus, kes on teinud pandeemia kahjude leevendamiseks suuri emissioone, provotseerides era- ja riigisektori laenukoormuse kasvu.“