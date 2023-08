Nursipalu arengud: kuus tehingut tehtud, aga kõik omanikud ei pruugi raha tahta. „Ei ole midagi osta“

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru rääkis, et riik on enamiku kinnistute hindamisi ära tellinud. „Osade tulemused on käes ja toimuvad nende tutvustamised omanikele. Mõningad on veel hindamisel. Käimas ja ettevalmistamisel on ka täiendavad hindamishanked, sealhulgas võimalikele vahetusmaadele. Kuna iga kaasus on erinev, ei ole võimalik öelda, milline on iga konkreetse kinnistu ostutehinguni jõudmise aeg,“ selgitas ta.