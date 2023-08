Sotsiaalministeerium piirab rahustite ja uinutite väljakirjutamist, et vähendada sõltuvuse tekkimise võimalust

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme, perearst dr Reet Laidoja sõnul on tegemist sõltuvuse riskiga ravimitega, mistõttu on väga oluline, et nende väljakirjutamine saab täpsemalt reguleeritud. „Rahustid on näidustatud vaid lühiajaliseks kasutamiseks mööduvate ärevuse ja une probleemide korral,“ ütles Laidoja ning lisas, et arstid peavad sellega arvestama esmasel välja kirjutamisel ning rõhutama seda ka patsiendile. „Siiski näeme sageli, et inimesed on jäänud neid tarbima pika aja jooksul ja kasutatavad annused on ajas kasvanud. Nii oleme ühel hetkel probleemi ees, kus rahustite pikaajaline tarvitamine põhjustab olulisi kõrvaltoimeid, kuid neist vabanemine on keeruline,“ ütles Laidoja.