VIDEO | Ukraina saavutab lõunarindel taktikalist edu ja üritab tungida läbi mineeritud tsooni

Varem avaldatud videomaterjali järgi on Ukraina väed Robotõne keskosas ja tunginud Mala Tokmatška küla lähistel osaliselt läbi Vene kaitseliinide. Kaitseministeeriumi teatel üritas Venemaa Robotõnest ida pool tulutult vasturünnakut ning lahing küla pärast jätkub. Ka populaarne Vene sõjablogija WarGonzo tunnistab, et osa Vene kaitseliinidest küla juures on Ukraina kontrolli all.