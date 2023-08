Balkani riigid tegid ühisavalduse Ukraina suveräänsuse toetuseks. Alla kirjutas ka Serbia president

Enamik esindatud riike on Balkanilt. „Vene invasioon Ukraina vastu on Euroopale võtmetähendusega hetk ja aitab uuel määral tajuda meie ühiseid põhimõtteid, ühtsust ja ühist tulevikku EL-is,“ kirjutatakse avalduses, kus väljendati toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele. „Praegune hetk on Euroopa julgeoleku, rahu ja stabiilsuse jaoks kriitilise tähtsusega.“

Dokumendis lisatakse, et Venemaa on rikkunud Euroopa stabiilsuse aluseks olnud põhimõtteid. „Näeme taas, millised hävitavad tagajärjed on revisionismil,“ öeldakse avalduses. „Oleme ühel meelel, et sõjakuriteod ja muud metsikused, näiteks tsiviilelanike ründamine ja taristu hävitamine ei tohi jääda karistamata ja kõik süüdlased tuleb vastutusele võtta.“