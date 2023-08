Kodulaenu üleviimine teise panka on lihtne

Kodulaenu liigutamiseks teise panka, tuleks see refinantseerida. LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul küsivad inimesed refinantseerimist kõige sagedamini selle jaoks, et saada kodulaenule võimalikult head tingimused, samas on ka neid, kes soovivad lihtsalt kõik oma rahaasjad ühte panka kokku kolida. „Tänase, ligi nelja protsendi suuruse euribori juures, küsivad meie käest refinantseerimise kohta näiteks inimesed, kes soovivad teisest pangast võetud laenu pikemale ajale refinantseerides oma laenumakseid vähendada. Samuti leidub kliente, kes soovivad muuta laenu teisi tingimusi, näiteks kaastaotlejat või lisatagatist vabastada, aga protsess on toppama jäänud ja refinantseerimine aitab selles osas edasi,“ tõi Vatsel näite.

Vatseli sõnul on kodulaenuga liikumine lihtne. Selleks tuleb esitada olemasoleva laenujäägi summa kohta panka kodulaenu taotlus. Taotluse esitamine käib kiiresti ja koos sellega saab klient endale LHV pangas appi parimat teenindust pakkuva laenuhalduri. LHV näitel on võimalik pakkumine saada juba 24 tunni möödudes.

Ühtlasi tuleks enda jaoks selgeks teha, millistel tingimustel on võimalik vanas pangas kodulaenu leping lõpetada ja laen enne tähtaega tagastada. Viimasel ajal on enamik pankasid seda varasemast paindlikumalt võimaldamas, samas mõnes pangas peab sellest teatama kolm kuud ette või siis maksma ennetähtaegse tagastamise tasu. Vatseli sõnul on LHV pank selles osas teistest kodulaenupakkujatest paindlikum, pakkudes seda ainsa pangana tasuta kõigile klientidele.

„Klientidega suhtlusest on kostnud, et sageli üllatutakse kui lihtne kodulaenu refinantseerimine tegelikult on. Meie näitel saab selguse oma võimalustest ja pakutavatest tingimustest väga kiiresti. Haldurid aitavad leida parima lahenduse ning siis on juba kliendil vabadus otsustada. Kui peabki ootama laenu ületoomisega vana panga tõttu, siis sageli võib pikaaegne kasu seda ootamsti väärt olla,“ selgitas Vatsel.