VIDEO ja BLOGI | Svet: mitmed ühistranspordiliinid taastuvad kooliaasta algul, sealhulgas trammid

Trammiliinid nr 1 ja 3 jätkavad sõitmist 1. oktoobrist. Ajutine trammiliin nr 6 marsruudil Tondi-Kopli jätkab tööd vähemalt septembri lõpuni. Linnal on kavas Pärnu maantee ja Kopli tänava vahelise trammiliiklusega jätkata ka siis, kui ülejäänud trammiliiklus sügisel taastub. Praegu on ajutine trammiliin nr 6 näidanud, et nõudlus Koplit ja Pärnu maanteed ühendava trammiliini järele on olemas. Lisaks sõidab 1.-30. septembrini Kadriorus marsruudil Kumu-Weizenbergi isejuhtiv buss.