OTSEBLOGI JA VIDEO | Robotõne vabastatud elanikud tervitasid Ukraina sõdureid pisarsilmi

Brigaad osaleb lahingutegevuses suvise pealetungi algusest. Kaitseministeeriumi teatel on küla juures saavutatud olulist edu.

USA Sõjauuringute Keskus (ISW) nimetab neid edusamme Ukraina jaoks oluliseks, kuna need võimaldavad edaspidi läbi murda kõige tihedamalt mineeritud tsoonist. Samuti on ründetegevuse tõenäoline eesmärk Vene vägede kurnamine, kuna Venemaa on Robotõne hoidmisele suunanud olulisi vägesid ja ressursse.