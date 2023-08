Politsei peatab mitmeks päevaks kiirpasside väljastamise

Kiirpasse saab taotleda PPA iseteeninduses kuni reede varahommikuni ja teenindustes kuni reede lõunani. Hooldustööd on planeeritud kestma reedest kolmapäevani (25.-30.08). Pärast seda taastub võimalus kiirpasse taotleda.

PPA identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissar Marit Abram selgitas, et passide trükkimisega seotud tehnikat hooldatakse regulaarselt. „Valdavale osale dokumenditaotlejatest jäävad hooldustööd märkamatuks, küll aga võivad need kahjuks põhjustada ebamugavusi neile, kes just sel lühikesel ajavahemikul soovivad oma dokumendi kätte saada kiiresti,“ märkis ta.