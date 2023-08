Ukraina vastupanukeskus: Venemaa kavatseb viia Mariupolis läbi etnilise puhastuse

Ukraina vastupanueskus teatas 20. augustil, et Ukraina partisanid said juurdepääsu Venemaa okupatsiooni arengudokumendile. Dokumendi kohaselt peaks Mariupoli rahvastik suurenema 2035. aastaks 300 000 inimese võrra. Rahvaarvu suurenemise tooks kaasa ränne Venemaalt.

Vastupanukeskus teatas, et venelastele, kes kolivad okupeeritud Mariuopilisse, on olemas soodus-hüpoteeklaenude programm.

Vene okupatsiooniametnikud on teinud mitmeid jõupingutusi, et meelitada Venemaa kodanikke Ukraina okupeeritud aladele. Antud väidetavalt eksisteeriv dokument on kõige üksikasjalikum ülevaade Kremli pikaajaliste taasrahvastamise eesmärkide ulatuse kohta.