Õiguskantsler tegi riigikogule ettepaneku võtta Kingolt saadikupuutumatus

Madise rõhutas, et enne süüdimõistvat kohtuotsust ei tohi kuluhüvitiste ebakohases kasutamises kahtlustuse saanud Kingot süüdiolevaks pidada, kirjutab ERRi uudisteportaal.

„Põhiseaduse järgi peab riigikogu liikme suhtes kohtuliku menetluse jätkamiseks saama riigikogu loa. Prokuratuur nüüd õiguskantslerile sellise esildise tegigi, saatis ka kogutud tõendid. Nüüd on siis minu ülesanne paluda riigikogult võimalust teha asjakohane ettekanne ja paluda saadikupuutumatus Kingolt ära võtta. See ettepanek on läinud juba riigikogu poole teele,“ selgitas Madise.

Kingolt saadikupuutumatuse ära võtmise arutelu aja määrab riigikogu, märkis Madise.

Kui riigikogu loa annab, läheb asi edasi kohtusse. Saadikupuutumatusest ilma jäänud saadik jääb edasi riigikogu liikmeks.

Kingo: prokuratuur on korrumpeerunud

Kert Kingo sõnas täna õhtul Delfile, et ei oska hinnata, kas riigikogu annab loa talt saadikupuutumatuse äravõtmiseks, küll aga on see tema meelest tavaline protseduur, sest muidu ei saaks minna kohtusse, kus selgub lõplik seisukoht.

Kingo sõnul on negatiivne see, et kui Margus Tsahkna võis „sahkerdada“ rahadega, Marko Mihkelson võis alaealist ebasobivalt pildistada ja Liina Kersna koroonatesti hangetega „raha teha“ - ning kõik jäid õigeks -, siis negatiivseid tundeid see olukord temas tekitab küll.

„Prokuratuur on kallutatud ja korrumpeerunud, see on küll minu emotsioon endiselt, aga kõik need muud protseduurid on seadusega ette nähtud,“ sõnas ta.