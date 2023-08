Eesti reisija Los Angeleses: lisaks üleujutusele oli siin ka maavärin, päris hirmus kogemus

„Info järgi ei ole sellist troopilist tormi ning sadu olnud Californias 84 aastat,“ rääkis Kivi Delfile. „Esimese hoiatuse tormile sain kohaliku aja järgi pühapäeva hommikul, kus soovitati inimestel kodudes püsida ning mitte liikuda kui just evakueerimise eesmärgil. Kella kolme paiku päeval tuli ka ootamatu maavärin magnituudiga 5.1 ja seda oli tunda hästi. Hotelli kaheksandal korrusel käis voodi tuntavalt küljelt küljele ja ma pean ütlema, et see oli päris hirmus kogemus.“

Viimase ohuteate sai Kivi paar tundi tagasi. „Uudistes rääkivate kohalike sõnul ei ole nad näinud Los Angelese jõge kunagi nii kiirelt ja kõrgelt liikumas,“ rääkis ta. „Üks linn, mis on enim Californias pihta saanud, on Palm Springs. Inimesi evakueeriti eile Catalina saartelt, hetkel Orange Countyst.“ Koolid on Los Angeleses täna suletud. Irene Kivi sõnul ehitavad inimese enda kodude ja äride kaitseks liivakottidest barjääre, avatud on varjupaigad.