Linnavolinik Liina Normet astus Eesti 200-st välja: minu suukorvistamine on nüüd läbi ja olen oma hääles vaba!

„Täpselt viis aastat tagasi liitusin ma liikumisega Eesti 200. Täna on aga see päev, kui sellest erakonnast välja astusin! Ma ei pea võimalikuks jätkata, kuna peale eelmise juhatuse valimist on juhtimine vastuolus kõikide minu väärtustega,“ teatas Normet oma sotsiaalmeedias.

Normet on üks erakonna asutajaliikmetest. „Olen viis aastat panustanud meeletult aega ja ka enda isiklikku raha. Välikampaaniad, üritused, kokkusaamised- see kõik on olnud üks ütlemata äge teekond. Minule antud hääled ei lähe raisku, lahkun küll Tallinna Volikogu Eesti 200 fraktsioonist, kuid jätkan volinikuna, et seista endiselt endale südamelähedaste teemade eest,“ ütles ta. „Ja ausalt ma usun, et nüüd on selleks palju paremad võimalused, sest see suukorvistamine, mis enne toimus, on nüüd läbi ja ma olen oma hääles ja otsuses vaba!“

Normet kirjutab, et Eesti 200 asutati, et teha asju teisiti, ausalt ja puhtalt. „Me olime algusest peale vastu kuluhüvitiste kasutamisse, katuserahade jagamisel jne, kuid tänaseks on see erakond täpselt selline, mille vastu me algusest peale seisnud oleme!“ ütles Normet. Normet kirjutas, et kui ta alustas poliitikas, oli ta teadlik, et „poliitika on räpane, väga hästi“. „Kuid et see nii räpane on, seda on mulle viimased aasta aega Eesti 200 ridades elavalt õpetanud,“ heitis Normet erakonnale ette.

„Kuid ma usun ikka ja endiselt, et poliitikat on võimalik teha teisiti, ausalt ja puhtalt, lihtsalt mitte selles diktatuurilises erakonnas! Eesti 200 tähelend jääb ilmselt üheks valimistsükliks, sest kui kiiresti midagi ette ei võeta, siis enamus haritud inimesi sellest erakonnast ka lahkub! Usun, et joogid autosse Eesti 200 moodi, parkimislubadega sahkerdamine, fiktiivsed ametikohad, seaduse piiridega mängime, huvide konfliktid jne ei sobi paljudele selle erakonna liikmetele!“ ütles Normet.