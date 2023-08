Nõmmekad süüdistavad massilises parkimistrahvi laines linnavalitsust. Kontrolörid kutsus kohale naabrivalve

Trahvi said autoomanikud, kes parkisid tee kõrval haljasalal. Facebooki Nõmmekate grupis tekitas see raevu. „Minult nüüd küsimus: üritusele, kuhu tuleb mitutuhat inimest (…) oli ju arvestatud, et tuleb ka 500+ autot! Kuhu pidid Mupo ametnikud need autod parkima siis suunama? Ainuke variant oligi ju parkimise korraldamine tee äärde. Ehk siis oligi arvestatud parkimine teede ääres, polnud muid varianti,“ kirjutas üks grupiliige. „Kelle käsk oli siis massiivse trahvireidi korraldamine? Näiteks Tallinna Teletorni tänasel üritusel oli parkimine murul korraldatud väga viisakalt, nemad eeldasid ju ka samamoodi, et tuleb sadu autosid. Üks väga piinlik lugu tänasesse pidupäeva!“ lisas ta.