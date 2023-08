Kui mõtete mäletsemisest saab lõks

Skeemid tekivad elu jooksul alates emaüsast kuni surmani ja on vajalikud selleks, et iga kord ei peaks uuesti leiutama, millega tegu ja kuidas käituda. Näiteks kui näed õuna, siis sa tead, et see on õun. Kui see on puu otsas veel väike ja roheline, tead, et seda ei maksa võtta, sest see on toores ja võib panna kõhu valutama. Või kui see on puu all ja pruuniks muutunud, siis tead, et see on mädanenud ja söögiks enam ei kõlba ning valid puu alt punase plekkide ja aukudeta õuna, sest tead, et see on küps ja kõlbab söömiseks.