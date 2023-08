VIDEO | Zelenskõi maadeloovutamisest: tasuks NATO liikmelisuse eest oleme valmis loovutama Belgorodi

„Oleme valmis vahetama Ukraina NATO-liikmelisuse Belgorodi vastu,“ ütles Zelenskõi küsimusele vastates. „Meil on üks dokument ja see on [Zelenskõi esitatud novembrikuine] rahuplaan. Meil on üks soov: rahu.“ Zelenskõi lisas, et õiglane rahu ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse säilimine on kogu maailma huvides.

Hiljem nimetas ta öeldut veaks ja ütles, et oleks pidanud avaldust nüansseerima. Jenssen rõhutas, et ukrainlased ise peavad hindama, millistel tingimustel ja mille üle on nad valmis läbirääkimisi pidama. „Kui, ja ma rõhutan, kui jõutakse punkti, kus saab läbi rääkida, on sõjaline olukord maastikul, territoorium, kes kontrollib mida, absoluutselt keskne ning sellel on tingimata otsustav mõju sellele, kuidas selle sõja võimalik tagajärg hakkab välja nägema,“ ütles Jenssen. „Just seetõttu on otsustava tähtsusega, et me toetaksime ukrainlasi sellega, mida nad vajavad. Teine tähtis asi on see, et Ukraina vajab tulevikuks julgeolekugarantiisid.“