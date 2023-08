VILJA KÜSIB | Päris raju: „Alla ei kirjutanud mitte Kalle Laanet, vaid Kalle Laanet kui kaitseminister“

Tänases saates tuli kõne alla koalitsiooni plaan Vene ja Valgevene kodanikud kohalikel valimistel valimise õigusest ajutiselt ilma jätta. Justiitsminister Kalle Laanet ütles end uskuvat, et see on põhiseadust muutmata võimalik. Kui aga tulid jutuks paari aasta tagused tegemised kaitseministrina, siis hakkas Laanetil mälu streikima.