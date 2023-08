Koalitsioonilepingus sätestatud kava peatada Vene ja Valgevene kodanike õigus kaasa lüüa kohalike omavalitsuste valimistel on jõudnud justiitsministeeriumis valminud analüüsini. See mis peaks ütlema, kas seda saab teha ilma põhiseadust muutmata. Justiitsminister Kalle Laanet on esmaspäeval kell 13 algava saate külaline.