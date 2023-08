Trump ei kavatse seekord USA vabariiklaste valimisdebattidel osaleda

Trumpi uued kriminaalsüüdistused ei ole teda samuti vabariiklasest valijate silmis kahjustanud. CBS-i küsitlusele vastanuist leidis 77%, et süüdistused on poliitiliselt motiveeritud ja 8% leidis, et Trump on valimistulemuse muutmise katses süüdi. 15% oli nõus mõlema väitega. Trumpi toetajatest 99% ütleb, et elu oli tema ametiajal parem ning 95% leiab, et Trump võitleb nendesuguste inimeste eest.